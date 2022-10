Vastu tips: ఇంట్లో ఈ సమస్యలు ఉంటే వాస్తుదోషం ఉన్నట్టే; ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం ఇళ్లను వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకోవాలని తెలుసుకున్నాం. ఇంట్లో పెట్టే వస్తువులను సైతం వాస్తు ప్రకారం అమర్చుకోవాలని, సంతోషంగా జీవించటం కోసం వాస్తు నియమాలను పాటించాలని చెప్పుకున్నాం. కానీ మనం నివసించే ఇంట్లో వాస్తు సక్రమంగా ఉందా? వాస్తు దోషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవటం అందరికీ కష్టం. ఇక వాస్తు దోషాలను తెలుసుకోవడానికి కూడా కొన్ని సంకేతాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెప్పిన వాస్తు దోష సంకేతాలను గురించి ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Vastu Shastra experts say that if the family members are getting sick at home, if there are constant fights, if the children are affected by addictions, then there is Vastu Dosha if there are such problems.