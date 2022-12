vastu tips: పడకగదిలో ఈ వస్తువులు ఉంటే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు పక్కా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇక భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత లేదని దిగులు పడుతూ ఉంటారు. బెడ్రూమ్ కి సంబంధించిన వాస్తు నియమాలు పాటించకపోతే సరిగా నిద్రపట్టకపోవడమే కాకుండా, భార్యాభర్తల మధ్య అనేక రకాలైన మనస్పర్ధలు చోటుచేసుకుంటాయి. అయితే పడక గదిలో చిన్నచిన్న వాసు దోషాలతో భార్యాభర్తల మధ్య దూరం పెరుగుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎటువంటి కారణాలు భార్యాభర్తల మధ్య దూరాన్ని పెంచుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

If small Vastu rules are not followed in the bedroom, there will be quarrels between husband and wife. It is said that even if there are black objects, TVs, electronic gadgets, cell phones, paintings that incite violence, quarrels between husband and wife will increase.