Vastu tips: స్త్రీలు ఈ పనులు చేస్తే ఇంట్లో దరిద్రమే.. అర్జెంట్ గా మానుకోండి!!

పురుషులు చేయకూడని పనులు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదే విధంగా స్త్రీలు చేయకూడని పనులు కూడా అనేకం ఉన్నాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు. మహిళలు తాము చేసిన పనులలో ఏవి చెయ్యొచ్చు ? ఏవి చెయ్యకూడనివి? అనేవి తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. వివాహితలు అయిన స్త్రీలు ఇంట్లో చేయకూడని పనుల విషయానికి వస్తే ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ రాత్రిసమయంలో గాజులు,కమ్మలు, మంగళ సూత్రాలు తియ్యకూడదు. వీరు ఒకరు ధరించిన పూలు మరొకరు పెట్టుకోకూడదు.

Elders say that if women do these things, the house will be poor.. Urgently avoid it. Especially women are told to take care of doing things.