Vastu tips: ఇంటికెళితే చిరాకులా.. అన్నీ సమస్యలా.. బయటపడేందుకు చెయ్యాల్సిందిదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటిని నిర్మించుకోవడానికి వాస్తు నియమాలు ఏ విధంగా అవసరమో .. అదేవిధంగా ఇంట్లో జీవించడానికి వాస్తు దోషాలు లేకుండా ఉండడం కూడా అంతే అవసరం. ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఉంటే ఆ ఇంట్లో నివసించే మనుషులు మనసు ఎప్పుడు చిరాకుగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఇంట్లోకి వస్తే ఎప్పుడూ ఏదో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రకరకాల టెన్షన్లు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇక సంపాదించింది మొత్తం ఖర్చవుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి.

English summary

The influence of planets on life is definite. If Jupiter, Sun, Mars are weak in the house, if Rahu is affected, these tips should be followed to avoid loss of wealth, health and happiness.