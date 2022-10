vastu tips: ఈ 4వస్తువులలో ఏది ఇంట్లో ఉన్నా.. వాస్తుదోషాలు, ఆర్ధిక కష్టాలకు చెక్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు సానుకూల లేదా ప్రతికూల శక్తికి కారణమవుతాయి. ఈ శక్తి ఒక వ్యక్తి జీవితంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రతికూల శక్తి కారణంగా పని చెడిపోతుంది. పురోగతికి ఊహించని విధంగా ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. అంతే కాదు ఆరోగ్యంపై కూడా చెడు ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్నిసార్లు డబ్బు కూడా వృధా ఖర్చు అవుతుంది. అప్పు కూడా పుట్టని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతికూల శక్తిని ఇంట్లో లేకుండా చూడడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం.

English summary

Experts in Vastu Shastra say that any of these objects in the house, such as Mercury Shivlinga, alum, one-eyed coconut, will check Vastu Doshas and financial difficulties.