vastu tips: ఇల్లు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇలా ఉంచుకోండి.. ఆపై తేడా మీరే చూడండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటికి వాస్తు పాటిస్తే ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి వస్తుంది. వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇల్లు సర్దుకున్నా, ఇంట్లో వస్తువులను పెట్టుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వాస్తు మనిషి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, ప్రశాంత జీవనాన్ని నిర్దేశించడం కోసం నిర్ణయించబడింది. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండాలంటే, ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలంటే ఇంటిని ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి వంటి అంశాలను వాస్తు శాస్త్రం నిర్దేశించింది. ఇక వాస్తు శాస్త్రం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇల్లు ఎలా ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

English summary

To make the house happy, keep it clean, airy and fragrant according to Vastu rules. Discard cracked and broken items. See that there is no dirt anywhere in the house.