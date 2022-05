Vastu tips: కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని నిర్ణయించేది వంటగది వాస్తు; కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వంటగది అనేది ఇంట్లో అతి ముఖ్యమైన గది. కుటుంబం యొక్క ఆరోగ్యం మరియు ఆనందాన్ని నిర్ధారించడానికి వంటగది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వంటగదిని నిర్మించేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను వాస్తు శాస్త్రం వెల్లడించింది

English summary

Kitchen architecture determines family health and happiness. So how should the kitchen be. It is important to know which objects should be in which direction.