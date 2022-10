vastu tips: డబ్బులు, నీళ్ళ విషయంలో దోషాలుంటే ధనం నిలవదు.. ఈ దోషాలుంటే సరిచేసుకోండి!!

Feature

వాస్తు ప్రశాంతంగా జీవించడానికి ఒక మార్గం. ఇది వాతావరణంలోని సానుకూల, ప్రతికూల శక్తుల ద్వారా మన జీవితం పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇంటికి చక్కని వాస్తు ఉండి, ఇంట్లో వస్తువులు కూడా వాస్తు ప్రకారం నుండి, కుటుంబ సభ్యులందరూ వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే ఆ ఇంటి పై సానుకూల శక్తి ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు. అలా కాకుండా వాస్తు నియమాలు పాటించకుండా, ఎక్కడ ఏ వస్తువు పెడుతున్నామో తెలియకుండా ప్రవర్తిస్తే వాస్తు దోషాలు చోటు చేసుకొని తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతారని వాస్తు శాస్త్రం వెల్లడించింది.

English summary

Vastu Shastra experts say that if there are vastu defects in the direction of money and water in the house, money will not stay at home.. Such vastu defects should be identified and corrected.