Vastu tips: పర్సులలో ఈ వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే మీకు ఆర్ధిక ఇబ్బందులే!!

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా పురుషులు పర్సులు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే చాలా మంది వ్యక్తులు తమ వ్యాలెట్ లో డబ్బు తో పాటు ఇతర వస్తువులు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. పర్సులు లేదా వ్యాలెట్ లలో డబ్బులతో పాటు ఏటీఎం కార్డులు, ముఖ్యమైన పత్రాలు, ఐడీ కార్డులను పెట్టుకుంటారు. ఇక వీటితో పాటు మరికొందరు దేవుడి ఫోటోలను, చనిపోయిన వారి ఫోటోలను, ఇష్టమైన వారి ఫోటోలను పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వాస్తు శాస్త్రం పర్సులలో ఏవి పడితే అవి పెట్టకూడదని చెప్తున్నారు.

English summary

According to Vaastu, wallets should not contain photos of gods, photos of the dead, torn notes, keys and old bills. Also don't use a torn vallet. If you use it like that, you will face financial problems.