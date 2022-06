vastu tips: అద్దె ఇల్లు తీసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వాస్తు నియమాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుంటున్నా వాస్తు పరిశీలించుకోవాల్సిందే. అద్దెదారుల జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయడంలో వాస్తు శాస్త్రం గణనీయమైన పాత్రను పోషిస్తుంది . అద్దె ఇళ్లలో నివసించే వ్యక్తులు ఎటువంటి సివిల్ పనిని చేపట్టలేరు కాబట్టి, వాస్తు ప్రకారం అవసరమైతే, వాస్తు దోషాలను నివారించడానికి అద్దెదారులు తరచూ అలాంటి ఇళ్లను ఖాళీ చేయవలసి వస్తుంది. అద్దె గృహాల వాస్తు గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుంటే అద్దెఇళ్ళను ఎంపిక చేసుకోవటం సులభం.

English summary

Choosing a rental house is easy if you know a few important things about rental houses vastu tips. Life is peaceful in rental homes with no vastu defects