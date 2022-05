vastu tips: వాస్తు శాస్త్రంలో రంగులకు ప్రాధాన్యత.. జీవితంపై రంగుల ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో రంగులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రంగులు ప్రజలపై గణనీయమైన మానసిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి అనేది నిరూపించబడింది. ఇళ్లు వ్యక్తుల జీవితాల్లో ప్రధానమైన భాగం. అటువంటి ఇళ్లకు ఎటువంటి రంగులు వేస్తే, ప్రశాంతంగా జీవితం ఉంటుంది అన్నది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం.

English summary

It is said that colors are important in architecture. Architects say how color has an effect on life.