Vastu tips: కిచెన్ ఇలా ఉంటే అశుభం; వంటగదిలో ఉంచకూడని వస్తువులు ఇవే!!

ఇంటి నిర్మాణం సరైన వాస్తు నియమాలతో చేస్తే ఆ ఇంట్లో సుఖ శాంతులు ఉంటాయి. ఇంటి నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన వంటగది విషయంలో కూడా వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉంటే కుటుంబ సభ్యులు అభివృద్ధి దెబ్బతింటుందని, ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడతారని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వంటగది విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా సూచిస్తున్నారు.

English summary

Since we prepare and eat our food in the kitchen .. always keep the kitchen clean. Architects say it's not a good idea to put brooms, dust bins, medicine kits, or washing machines in the kitchen.