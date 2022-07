vastu tips: దరిద్రం పోవాలంటే, ధనలక్ష్మి ఇంటికి రావాలంటే చెయ్యాల్సిన పనులు ఇవే!!

Feature

ఎంత కష్టపడినా ఫలితం ఉండడం లేదని, లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగడం లేదని చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు లక్ష్మీ కటాక్షం కలగడానికి అనేక సూచనలు చేస్తున్నారు. లక్ష్మీకటాక్షం కలగాలంటే కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలని, సమయానుకూలంగా పనిచేయాలని వారు చెబుతున్నారు. ఇక ఆ విషయాలలోకి వెళితే

Vastu Shastra experts say that if you want to get rid of poverty, you should get up early in the morning, clean the house and perform puja, make sure that the house is free of mould, wear good clothes and don't use torn sandals.