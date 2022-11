vastu tips: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే సంపద వృద్ధి.. ఏ పని చేసినా విజయమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అనేక ప్రతికూలమైన ఫలితాలతో, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడే వారు ఇంట్లో ఒక మొక్కను పెంచుకుంటే సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని, లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఆ మొక్క తో ఇంటికి శ్రేయస్సు కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు ప్రతి ఇంట్లో కచ్చితంగా ఉండాల్సిన మొక్క అని చెబుతున్న మొక్క ఏంటి? ఆ మొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? సదరు మొక్క ఇంట్లో ఉండటం వల్ల కలిగే సానుకూల ఫలితాలు ఏంటి? వంటి అనేక విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

Many problems can be relieved by growing Asian pigeonwings shankhupushpam plants at home. It is said that there will be no shortage of income as these plants are well liked by Goddess Lakshmi.