Vastu tips: నిద్రకూ వాస్తు డైరెక్షన్: ఉత్తర దిక్కుకు తలపెట్టి పడుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

oi-Dr Veena Srinivas

మన భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయాల్లో మానవాళికి మేలు జరిగే ఏదో ఒక రహస్యం దాగి ఉంటుంది. ఇది అనేక సమయాల్లో నిరూపించబడింది. ఈ క్రమంలోనే వాస్తు కూడా మానవాళికి మేలు జరిగే రీతిలోనే నిర్దేశించారు అని చెప్పబడింది. వాస్తులో నిద్రించడానికి కూడా సరైన దిశానిర్దేశం చేయబడింది. ఉత్తర దిక్కుకు తలపెట్టి నిద్రించకూడదు అని ఇంట్లో పెద్ద వారు చెబుతారు. అసలు ఉత్తర దిక్కుకు తలపెట్టి ఎందుకు నిద్రించరాదు? దీని వెనుక వున్న సైంటిఫిక్ కారణాలు ఏంటి? ఉత్తర దిక్కుకు తలపెట్టి నిద్రిస్తే ఏం జరుగుతుంది వంటి అనేక వివరాలు ఈరోజు మన వాస్తు టిప్స్ లో తెలుసుకుందాం.

English summary

Architecture says that sleep has an vastu direction. It has been scientifically proven that lying on the north side can lead to brain problems and blood circulation problems. That is why it is said not to sleep on north.