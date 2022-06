Vastu tips: పెంపుడు జంతువులకు వాస్తు; ఇంట్లో కుక్కలు ఆ దిశలో ఉంటే అనారోగ్యం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మానవులకు పెంపుడు జంతువులతో చాలా కాలంగా మంచి అనుబంధం ఉంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, పెంపుడు జంతువుల వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పెంపుడు జంతువులు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. మంచి అనుభూతిని కలిగించే హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. కొన్ని రకాల నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తాయి. ఇక ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులను పెంచుకోవడానికి కూడా వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నియమాలు, విధానాలు ఉన్నాయి.

English summary

Vastu Shastra says that pets have Vastu. Architecture says that dogs in the house can get sick if they are in the southeast and southwest. Tells the dogs to position themselves in a northerly direction.