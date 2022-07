vastu tips: పూల మొక్కలతోనూ ఐశ్వర్యం.. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో పెంచుకోవాల్సిన పూల మొక్కలివే

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఫెంగ్ షుయ్ పర్యావరణాన్ని సమన్వయం చేసే పురాతన జపాన్, చైనా దేశాలకు చెందిన కళ అయితే, వాస్తు శాస్త్రం అనేది సాంప్రదాయ భారతీయ నిర్మాణ వ్యవస్థ, ఇది సహజ శక్తులతో జీవితాన్ని సమకాలీకరించడానికి అనేక చిట్కాలను సూచిస్తుంది. ఇంట్లో పెట్టుకునే మొక్కల విషయం లో వాస్తు నియమాలు ఉంటాయని ఇప్పటికే చెప్పిన వాస్తు శాస్త్రం ఇంట్లో పెట్టుకునే పూల మొక్కల విషయంలోనూ వాస్తు ఉంటుందని వెల్లడించింది.

vastu tips: ఈ ఐదు మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే ఆరోగ్యంతో పాటు అదృష్టం

Disclaimer: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. oneindia దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఇది ఖచ్చితంగా వాస్తవమని చెప్పేందుకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు

English summary

Vastu Shastra says that wealth also comes with flower plants. According to Vastu, if you grow hibiscus, rose, marie gold, sampangi, and lotus flower plants in the house, it is suggested that you will get good luck.