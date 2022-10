health tips: నూడిల్స్, బర్గర్లు, పిజ్జాలు బాగా తింటున్నారా? అయితే ఈ అనారోగ్యసమస్యలు పక్కా!!

Jyotishyam

oi-Dr Veena Srinivas

ఇళ్లల్లో మంచి పోషకాలని ఇచ్చే ధాన్యాలతో, పప్పులతో ఆహారపదార్థాలు వండి పెట్టినా తినకుండా కొత్తకొత్త ఆహారపు అలవాట్లతో ప్రస్తుతం యువత ఆరోగ్యాన్ని డేంజర్ జోన్ లోకి నెట్టుకుంటున్నారు. నూడిల్స్, బర్గర్లు, పిజ్జాలు తింటూ అదేదో గొప్ప ఆహారం గా ఫీల్ అవుతున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోసె, వడ వంటివి చేస్తున్నా వాటిని తినకుండా పొద్దుపొద్దున్నే నూడిల్స్ చేసుకుని తినే మహానుభావులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇక అటువంటి వారంతా వారు తింటున్న ఆహారం గురించి కచ్చితంగా కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాల్సిందే.

English summary

Eating noodles, burgers, and pizzas well? Doctors say that if you eat junk food daily, you will have to face serious health problems. It is said that many problems like obesity, heart related problems, skin diseases and depression will come.