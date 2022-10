vastu tips: దీపావళి పండుగనాడు ఈ పనులు అస్సలు చెయ్యకండి.. లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహానికి గురికాకండి!!

Jyotishyam

oi-Dr Veena Srinivas

హిందువులంతా అత్యంత ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి పండుగ. దీపావళి పండుగ అంటేనే బంధుమిత్రులతో, మిఠాయిలు పంచుకుంటూ, ఇల్లంతా దీప కాంతులతో వెలుగులు నింపుతూ, బాణాసంచా జిలుగులతో సంబరంగా జరుపుకునే పండుగ. లక్ష్మీదేవిని, వినాయకుడిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే పండుగ. దీపావళి పండుగ నాడు లక్ష్మీదేవిని ఎంతగా పూజిస్తే, అంత ఆ తల్లి కటాక్షం మనపైన ఉంటుందని చాలామంది విశ్వసిస్తారు. అటువంటి దీపావళి పండుగకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం తప్ప, ఆగ్రహానికి గురికాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని నియమాలను పాటించాలని చెబుతున్నారు. ఇక ఆ నియమాల విషయానికి వస్తే

English summary

Apart from the grace of Goddess Lakshmi for Diwali festival, it is said that in order not to get angry, we should follow some rules in terms of cleanliness of the house, clothes to wear, gifts to relatives and our behavior..