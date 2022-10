ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: కారును డీ కొట్టిన కంటైనర్.. నలుగురు మృతి

Adilabad

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుండి ఆదిలాబాద్ కు వెళ్తున్న ఒక కారును కంటైనర్ ఢీ కొట్టటంతో కారులో ప్రయాణం చేస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ రోజు తెల్లవారు జామున జరిగిన ఈ దుర్ఘటనతో జాతీయ రహదారి రక్తసిక్తం అయ్యింది. డిసెంబర్ లో వివాహం జరగనున్న యువతి జుబియా కోసం హైదరాబాద్ లో షాపింగ్ చేసి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే

In a horrific #RoadAccident 4 persons were killed and 1 injured seriously, when a speedy car going towards Adilabad from #Hyderabad , lost control and rammed into a Container lorry at Seetagondi in #Gudihatnoor mandal of #Adilabad dist. #CarAccident #RoadSafety #Telangana pic.twitter.com/gkmu4foMzW

A terrible road accident took place in Adilabad district. Four people were killed when the car was hit by a container. One was seriously injured. The incident took place while they returned from hyd with wedding shopping .