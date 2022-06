ఆత్మకూరు బరిలో 14 మంది - 12 న జిల్లాకు సీఎం జగన్ : రోజా - కొడాలి నానికి బాధ్యతలు..!!

Andhra Pradesh

ఆత్మకూరు బై పోల్ నామినేషన్ల ఉప సంహరణ గుడువు ముగిసింది. పోటీలో మొత్తం 14 మంది అభ్యర్ధులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రధాన పోటీ వైసీపీ వర్సెస్ బీజేపీగా మారింది. ఇక్కడ గెలుపు కంటే మెజార్టీ వైసీపీకి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారింది. ఇందు కోసం అభ్యర్ధిత్వం ఖరారు అయిన సమయం నుంచే మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి ప్రచారం ప్రారంభించారు. తన సోదరుడు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి హఠాన్మరణంతో తాను తప్పని స్థితిలో రాజకీయాల్లోకి రావాల్సి వచ్చిందని చెబుతున్నారు. నియోజకవర్గంలో తమ కుటుంబానికి ఉన్న అనుబంధాన్ని వివరిస్తున్నారు.

14 candidates in final race of Atmakur by poll, main fight between YSRCP and BJP. CM JAgan fixed Responsibilities for ministers and senior leaders in YCP to get huge majority.