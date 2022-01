ఏపీలో తాజాగా 984 కరోనాకేసులు; తిరుమలలో కోవిడ్ నిబంధనలు మరింత కఠినం; సమీక్షలో టీటీడీ చైర్మన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో గత 24 గంటల్లో 24,280 సాంపిల్స్ ని పరీక్షించగా 984 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో కరోనా వల్ల ఎటువంటి మరణం సంభవించలేదు అని సమాచారం. ఏపీలోనూ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో కఠిన ఆంక్షల దిశగా చర్యలు చేపట్టింది ఏపీ ప్రభుత్వం.

English summary

The latest 984 corona cases were reported in AP. Zero deaths reported. TTD chairman YV Subbareddy said in the review that the Covid rules in Thirumala should be further tightened in view of the forthcoming Vaikuntha Dwara Darshan.