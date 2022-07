వరదనీటిలో వరుడి ఇంటికి పడవలో వధువు ప్రయాణం; కోనసీమలో పెళ్లి కష్టాలు: వీడియో వైరల్

Andhra Pradesh

ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరికి వరద పోటెత్తడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కోనసీమలో గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజల కష్టాలు చెప్పనలవి కాకుండా ఉన్నాయి. వరద నీటిలో ప్రజలు రాకపోకలు సాగించ లేక పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. కోనసీమ ప్రాంతంలోని అనేక గ్రామాలు వరద ముంపుకు గురయ్యాయి. ఇక ఇదే సమయంలో కోనసీమలో వరద ఓ పెళ్లి ఇంట ఇక్కట్లకు కారణంగా మారింది. ఇక వరుడు ఇంటికి వధువుని పడవలో తీసుకు వెళుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

A bride traveled to the groom's house in a boat in the floodwaters in Appannapally, Pedapatnam Lanka, Konaseema district. This video, mirroring the difficulties of marriage due to floods, went viral.