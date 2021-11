అమ్మపై ఓ కూతురి ప్రేమ.. మరణించిన తల్లిని తండ్రి వద్దకు చేర్చి; నాన్నకు ఊహించని కానుక !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆ తల్లి కుటుంబాన్ని సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దింది. పిల్లలను ఉన్నతంగా పెంచింది. బిడ్డల అభ్యున్నతి కోసం సర్వం త్యాగం చేసింది. కష్టసుఖాల్లో భర్తకు తోడు నీడగా నిలిచింది. ఆ కుటుంబానికి అన్ని విషయాల్లోనూ తానే అండదండగా ముందుకు నడిపించింది. అటువంటి భార్య దూరమైతే ఆ భర్త బాధ వర్ణనాతీతం. ఎంతో ప్రేమగా పెంచిన తల్లి దూరమైతే ఆ బిడ్డలు అనుభవించిన బాధ అంతా ఇంతా కాదు. తల్లి మీద ప్రేమతో, తల్లిని మరిచిపోలేక ఓ కూతురు చేసిన పని ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. తల్లి పై ఇంత ప్రేమను కనబరిచే బిడ్డలు కూడా ఉన్నారా అన్న చర్చకు కారణమవుతుంది.

English summary

An incident took place in Vijayawada where a daughter expressed her love for her mother who died Prematurely. daughter who gave an unexpected gift to the father with a silicone wax statue of the mother replica on mother birth day.