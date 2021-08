పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి బాలికను లాడ్జికి తీసుకెళ్ళి అత్యాచారం ; ద్వారకా తిరుమలలో ఘటన

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యువతులు, బాలికలపై అత్యాచారాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ప్రేమోన్మాదుల దాడులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఏపీలో మహిళల, బాలికల రక్షణ కరువు అవుతుందని, జగన్ సర్కార్ మహిళల రక్షణపై దృష్టి సారించడం లేదని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రోజుకో చోట బాలికలపై అత్యాచారాలు చోటుచేసుకోవడం ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఇప్పటికే గుంటూరులో పట్టపగలు నడిరోడ్డుమీద బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యను ప్రేమోన్మాది కత్తితో పొడిచి అత్యంత దారుణంగా హతమార్చిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు కారణమైంది.ఆ తర్వాత వరుసగా చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలు నివ్వెరపోయేలా చేస్తున్నాయి.

English summary

Another atrocity took place in AP. Anjibabu, who brought the 15-year-old girl to Dwaraka tirumala on the 19th of this month, allegedly took her to a lodge and raped her.The girl told her parents that the parents had lodged a complaint against Anji Babu.