వైద్యం వికటించి మూడు నెలల బాలుడు మృతి.. బాపట్ల జిల్లాలో దారుణం; బంధువుల ఆందోళన!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి విలువైన ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేలా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె పట్టణంలో ఓ మూడు నెలల బాలుడు ఆసుపత్రిలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇక ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The incident where a three-month-old boy died due to medical malpractice took place in a private hospital in Repalle, Bapatla district. The relatives expressed their anger and worried about the negligence of the doctors