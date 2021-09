చిత్తూరులో మరో కామాంధుడి రాక్షస క్రీడ : ఇద్దరు బాలికలను మిద్దెపైకి తీసుకెళ్ళి ఆపై ..

Andhra Pradesh

దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు, బాలికలపై అత్యాచారాలు నిత్యకృత్యంగా మారిపోయాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది. ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక సంఘటన సమాజాన్ని కలవరపాటుకు గురిచేస్తుంది. కాపాడాల్సిన కన్న తండ్రులు కూడా కామాంధులుగా కన్నబిడ్డల జీవితాలను చిద్రం చేస్తున్న అనేక ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. చిన్నారులను కాపాడుకోవడం తల్లిదండ్రులకు కత్తి మీద సాములాగా తయారయింది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో, కామాంధులు ఏ రూపంలో వస్తారో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది.

మొన్న పీడీ .. ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ : విజయవాడలో మరో కీచక తండ్రి ; ఏడాదిన్నరగా కన్నబిడ్డపై అత్యాచారం

Recently, a tragic incident took place in B. Kottakotta zone of Chittoor district. A young man attempted to rape two girls. 21-year-old Anil Kumar take them to the upstair, while two ittle girls were playing outside the house last night. There he set out to rape them. At first the girl went home and told the parents about the man's attitude. The police arrested the human beast after providing information to the police through the Disha app.