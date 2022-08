సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు మరో గౌరవం - అమరావతి కేంద్రంగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం దక్కనుంది. చదువుకున్న చోటే ఆయన ఆ గౌరవం అందుకోనున్నారు. సీజేఐగా వ్యవహరిస్తున్న జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఈ నెల 26వ తేదీన పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. దీనికి ముందుగానే సీజేఐ హోదాలో గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకోబోతున్నారు. జస్టిస్ రమణకు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రధానం చేయాలని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ నిర్ణయించింది. కొద్ది రోజుల క్రితం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సీజేఐను గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రధానం చేసింది. ఛాన్సలర్ హోదాలో గవర్నర్ తమిళసై ఈ డాక్టరేట్ ప్రధాని చేసారు.

English summary

Chief Justice of India N.V Ramana will be conferred Honoris Causa (an honorary doctorate) at the 38th and 39th convocation of Acharya Nagarjuna University to be conducted on August 20.