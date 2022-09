ఆ నలుగురు మంత్రుల పై వేటు..!! కేబినెట్ ప్రక్షాళనకు సీఎం జగన్ రెడీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మరో సంచలన నిర్ణయం దిశగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. తన మంత్రివర్గాన్ని ప్రక్షాళన చేసేందుకు నిర్ణయించారు. కొద్ది నెలల క్రితం జరిగిన కేబినెట్ విస్తరణ వేళ.. కొందరిని ఎరి కోరి సీఎం జగన్ మంత్రులుగా అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ, అందులో కొందరు వచ్చిన అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మంత్రులు అయిన తరువాత ప్రభుత్వం - పార్టీ వ్యవహారాల్లో కీలకంగా వ్యవహరించాల్సి న సమయంలో ఏమీ పట్టనట్లుగా ఉంటున్నారు. దీంతో..ఇప్పటి వరకు వారి తీరు మార్చుకొనేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన సీఎం జగన్..ఇక, తాజాగా జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నేరుగా మంత్రులకే ఈ విషయాన్ని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

CM Jagan may take serious action against some of the ministers in his cabinet, Chances for Cabinet re shuffle in coming days.