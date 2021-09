ఇడుపులపాయలో సీఎం జగన్ -షర్మిల : అందరి చూపు అటే-విజయమ్మ మీటింగ్ కు వారంతా..!!

Andhra Pradesh

సెప్టెంబర్ 2, వైఎస్సార్ వర్దంతి. దీంతో, తన తండ్రికి నివాళి అర్పించేందుకు సీఎం జగన్ ఇడుపులపాయ చేరుకున్నారు. అదే విధంగా సోదరి..వైఎస్సార్టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల తల్లి విజయమ్మతో కలిసి కడప విమానాశ్రయం చేరారు. అక్కడి నుంచి ఇడుపుల పాయ కు చేరుకున్నారు. అటు జగన్- ఇటు షర్మిల ఇడుపులపాయకు వేర్వేరు సమయాల్లో చేరుకున్నా..ఇద్దరూ ఒకే కార్యక్రమం కసం..ఒకే చోటకు చేరారు. అయితే, ఇద్దరూ ఇడుపులపాయలోనే ఉన్నా..వేర్వేరు గెస్ట్ హౌసుల్లో ఉన్నట్లుగా చెబుతున్నారు.

CM Jagan and Sharmila reached Idupulapaya to paid tirubutes to YSR. After long gap Jagan and sharmila is in same place. At the same time nearly 300 people invited for YSR Associates meeting by Vijayamma.