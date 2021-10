జగన్ సర్కార్లో మరో రెండు స్కాంలు-ఇప్పటికే సీఎంఆర్ఎఫ్, చలానా, తెలుగు అకాడమీ-ఏం జరుగుతోంది ?

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వరుసగా కుంభకోణాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వం తమ అజెండా అమల్లో బిజీగా ఉన్న నేపథ్యంలో అక్రమార్కులు చేతి వాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సీఎంఆర్ఎఫ్, నకిలీ చలానాలు, తెలుగు అకాడమీలో చోటు చేసుకున్న స్కాంలపై దర్యాప్తు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా మరో రెండు స్కాంలపై పోలీసులకు ఇవాళ ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో వైసీపీ సర్కార్లో ఈ వరుస స్కాంల వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

after serial scams in andhrpradesh, there are two more complaints registered on ware housing corporation scam and oilfed scam in the state today.