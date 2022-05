పోలీసుల చక్రబంధంలో అమలాపురం: బస్సులు తాత్కాలిక రద్దు; కొత్తవారు రాకుండా ఆంక్షలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కోనసీమ జిల్లా పేరు మార్పుపై కోనసీమ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో మొదలైన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో రాష్ట్రంలో ఒక్క సారిగా కోనసీమ జిల్లాపై దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. కోనసీమ జిల్లా పేరును డాక్టర్.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా మార్చడాన్ని నిరసిస్తూ ఆందోళనలు చేపట్టిన నిరసనకారులు ఒక్కసారిగా మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ ఇంటిని తగలబెట్టడం, ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ సతీష్ ఇంటిపై దాడి చేయడం, వాహనాలు తగలబెట్టడం, రాళ్లు రువ్వడం, పోలీసులను గాయాలపాలు చేయడం వంటి హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడడంతో కోనసీమలో ఒక్కసారిగా అగ్గి రాజుకుంది.

English summary

Amalapuram went into police custody in the wake of the Konaseema tensions. Buses from Amalapuram depot were suspended. Newcomers were barred from entering. Police pickets were set up in Amalapuram at every step.