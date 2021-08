అమరరాజా తరలింపు వదంతి మాత్రమే ; గల్లా జయదేవ్ వ్యాఖ్యలతో బాబుకు షాక్, టీడీపీకి బూమరాంగ్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చెన్నైకి అమర రాజా బ్యాటరీస్ సంస్థ యూనిట్లు తరలిపోతున్నాయి అన్న వార్తలు ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం రేపాయి. సాక్షాత్తు టీడీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు,లోకేష్ లతో సహా టిడిపి నేతలందరూ అమర రాజా బ్యాటరీస్ సంస్థ తరలిపోతున్నదంటూ అధికార వైసీపీపై పెద్ద ఎత్తున దాడి చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు. జగన్ రెడ్డి హయాంలో రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు రాకపోగా, ఉన్న పరిశ్రమలు పక్క రాష్ట్రానికి తరలిపోతున్నాయి అంటూ పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు గుప్పించారు.

TDP MP Galla Jayadev did not respond to reports that the Amara Raja Batteries move controversy has continued. MP Jayadev said that the recent move of Amara Raja to Chennai was just a rumor and that they would not respond to the rumors. It is a boomerang for the TDP who have raised concerns on ysrcp govt and ys jagan on the move of Amararaja batteries.