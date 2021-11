ఆరవ రోజు అమరావతి రైతుల మహాపాదయాత్ర ప్రకాశం జిల్లాలో; సోమవారం పాదయాత్రకు బ్రేక్, ఎందుకంటే

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఆందోళన ఉదృతంగా మారుతుంది. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని, మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని మార్చుకునేలా చూడాలని రాజధాని రైతులు చెయ్యని ప్రయత్నాలు లేవు. న్యాయస్థానం టూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటూ అమరావతి ప్రాంత రైతులు మహా పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టి ముందుకు నడుస్తున్నారు. ఈరోజు అమరావతి రైతు మహా పాదయాత్ర ఆరో రోజుకు చేరుకుంది. ఏపీ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అంటూ రాజధాని రైతులు, మహిళలు చేపట్టిన మహా పాదయాత్ర ప్రజల మద్దతుతో ఉత్సాహంగా కొనసాగుతుంది.

అమరావతి, పోలవరం లేని రాష్ట్రాన్ని ఊహించలేం; రైతుల మహా పాదయాత్రతో పాలకులకు కనువిప్పు కలగాలన్న చంద్రబాబు

Maha Padayatra, wby farmers from capital Amaravati region for the capital Amaravati, entered Prakasam district on Saturday. Will be reaching Inkollu on Sunday night. Amaravati farmers are taking a break from the padayatra on Monday.