'సుప్రీం'లో కీలక మలుపు తిరగనున్న అమరావతి?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీ రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకుంది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల ప్రకటన చేసింది. అమరావతి శాసన రాజధానిగా, విశాఖపట్నం కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, కర్నూలు న్యాయ రాజధానిగా ప్రకటించింది. అప్పటి నుంచి రాజధాని పరిధిలోని 29 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే ఉంచాలని, అభివృద్ధి చేయాలంటూ వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరి గ్రామాల్లో వారు నిరసన శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

This January itself, the issue of Amaravati capital will be heard once again in the Supreme Court.