రెండో రోజు కొనసాగుతున్న రాజధాని అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్ర; ఈ రోజు షెడ్యూల్ ఇలా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న మహా పాదయాత్ర రెండో రోజుకు చేరుకుంది. న్యాయస్థానం టూ దేవస్థానం పేరుతో రైతులు తుళ్లూరు నుండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వరకు 17 రోజులపాటు పాదయాత్ర నిర్వహించనున్నారు. సోమవారం తొలి రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా రాజధాని రైతులు 14.5 కిలోమీటర్ల మేర నడిచి పాదయాత్రను కొనసాగించారు. రైతుల సాగిస్తున్న మహా పాదయాత్రకు టిడిపి, కాంగ్రెస్, జనసేన, సిపిఎం, సిపిఐ, బిజెపి, దళిత బహుజన ఫ్రంట్ పార్టీలతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాలు కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నాయి.

English summary

The second day of the Amaravati Farmers Padayatra titled Court to Temple started at eight o'clock in the morning. Today, the farmers will trek 12.6 km from Tadikonda to the suburbs of Guntur mainly demanding that Amaravati be continued as the capital.