Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అమ‌రావ‌తినే ఏకైక రాజ‌ధానిగా కొన‌సాగించాల‌ని కోరుతూ ఆ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఉద్య‌మం సెప్టెంబ‌రు 12వ తేదీకి వెయ్యిరోజులు పూర్తిచేసుకోబోతోంది. ఈ సంద‌ర్భంగా 29 గ్రామాల్లోని రైతులు రెండో విడ‌త పాద‌యాత్ర ప్రారంభించ‌బోతున్నారు. 'అసెంబ్లీ నుంచి అర‌స‌వెల్లి వ‌ర‌కు' 60 రోజుల‌పాటు సాగే ఈ యాత్ర‌కు ఇంకా ప్ర‌భుత్వం నుంచి అనుమ‌తి రాలేదు. మొద‌టి విడ‌త‌గా 40 రోజుల‌పాటు 'న్యాయ‌స్థానం టు దేవ‌స్థానం' పేరుతో పాద‌యాత్ర చేశారు. ఈ యాత్ర‌కు ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తివ్వ‌క‌పోవ‌డంతో న్యాయ‌స్థానాన్ని ఆశ్ర‌యించి అనుమ‌తి తెచ్చుకున్నారు.

English summary

On this occasion, the leaders of Amaravati Joint Action Committee (JAC) announced that if the government does not give permission for the second phase of the walk, they will approach the court.