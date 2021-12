తుది ఘట్టానికి అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర: బహిరంగసభపై హైకోర్టులో పిటీషన్ తో టెన్షన్; కార్యాచరణ ఇదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఏకైక రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న సీఆర్డీఏ రద్దు నిర్ణయానికి, మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగిస్తున్న అమరావతి రైతులు ప్రస్తుతం మహా పాదయాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం అంటూ అమరావతి రైతుల సాగిస్తున్న మహాపాదయాత్ర తుది ఘట్టానికి చేరుకున్న వేళ, ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళన కొనసాగుతోంది.

English summary

The Amaravati Farmers Padayatra has reached its final stage. Tension erupted with the filing of a petition in the High Court on the conduct of the public meeting. Meanwhile, Amaravati farmers are holding consultations on the activity and moving forward.