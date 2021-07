క్లైమాక్స్ కు అమరావతి దర్యాప్తు- అసైన్డ్ స్కాంపైనే వైసీపీ ఆశలు-నారాయణకు ఉచ్చు ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో రాజధాని అమరావతి ప్రకటన, నిర్మాణం నేపథ్యంలో చోటు చేసుకుందని చెబుతున్న భూముల కుంభకోణంపై సీఐడీ దర్యాప్తు తుది దశకు చేరుకుందని వైసీపీ సర్కారు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు మున్సిపల్ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ నిన్న ఓ ప్రకటన చేశారు. అయితే ఈ స్కాంపై రెండేళ్లుగా విచారణ జరిపిన సీఐడీ ఏం పురోగతి సాదించిందనే విషయంలో ప్రభుత్వం పెద్దలు కానీ, అధికారులు కానీ నోరు మెదపడం లేదు. దీంతో తాజాగా అసైన్డ్ భూములపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే చేసిన ఆరోపణల ఆధారంగానే ఈ దర్యాప్తు ముగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

alleged amaravati lands scam probe in andhrapradesh reaches to its climax as cid lodges cases against farmers who had sold their assigned lands before annoucement of capital.