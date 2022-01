సైకిల్ పోయిందని పోలీసులకు పదకొండేళ్ళ బాలుడి ఫిర్యాదు: తండ్రికి ఫోన్; షాకైన పోలీసులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సహజంగా చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లాలంటేనే భయపడతారు. తమ ఇళ్లల్లో ఏదైనా చోరీ జరిగినప్పటికీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడానికి కాస్త తటపటాయిస్తారు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా విధులు నిర్వర్తించే పోలీసులంటే సమాజంలో చాలా మందికి గౌరవంతో పాటుగా, ఒకింత భయం కూడా ఉంటుంది. అందుకే పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాలంటే పెద్దపెద్ద వాళ్ళే జంకుతారు. అలాంటిది పోలీసులంటే భయం లేకుండా, ఎంతో ధైర్యంగా బుడతలు కొందరు ఇటీవల కాలంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Eleven-year-old Bhuvanagiri Satvik from Bejjanki went to the police station and lodged a complaint. that his bicycle parked at the house was not visible. Police shocked with that complaint.