వీడియో: మంత్రి బొత్సకు ఐఎఎస్ అధికారి పాద నమస్కారం: తప్పు పట్టిన వర్ల రామయ్య

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

విజయనగరం: కొత్త సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఓ ఐఏఎస్ అధికారి.. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యానారాయణ కాళ్లను మొక్కి ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకోవడం దుమారం రేపుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్‌బ్యురో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య స్పందించారు. ఓ రాజకీయ నాయకుడికి ఐఎఎస్ అధికారి కాళ్లు మొక్కడం.. ఆ జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోందని అన్నారు.

English summary

An IAS officer falling at the feet of a politician is disgraceful, says TDP leader Varla Ramaiah. He urged to the IAS officers association to condemn it.