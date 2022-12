అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచ్ఛవాన్ని??

Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా మార్చి దేశం మొత్తానికి తన పరిధి విస్తరించాలనుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే అన్నింటికన్నా తెలంగాణకు కవల రాష్ట్రమైన ఏపీలో పోటీచేయాలనుకోవడం.. దానికి ఆయన ఎటువంటి వ్యూహాలు అమలు చేస్తారనే ఆసక్తి రాజకీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఉమ్మడిగా ఉన్న రాష్ట్రం విభజనకు గురవడానికి కేసీఆర్ ప్రధాన కారణమని ఇక్కడి ప్రజల ప్రగాఢమైన నమ్మకం. జరిగిన పరిణామాలు కూడా అందుకు తగ్గట్లే ఉన్నాయి.

English summary

How are the funds needed for the construction of the capital city?There is interest in how KCR will react to this after expressing his grievances about AP being stagnant after the partition.