జగన్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేలా బీజేపీ కుట్ర -వార్ బిగిన్ : టీడీపీతో మిలాఖత్ సంకేతాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైసీపీ-బీజేపీ మధ్య రాజకీయ అంతరం పెరిగిపోతోంది. కొద్ది కాలం క్రితం వరకు ఏపీలో రాజకీయంగా వేర్వేరుగా కనిపించినా...కేంద్రం స్థాయిలో రెండు పార్టీల ముఖ్య నేతల మధ్య సత్సంబంధాలే కొనసాగాయి. పార్లమెంట్ సమావేశాల తీరు నుంచి ఒక్క సారిగా వైసీపీలో మార్పు మొదలైంది. ఇక , తాజాగా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం తరువాత ఒక్క సారిగా వైసీపీ మంత్రులు బీజేపీ పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఏపీలో

వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు కూల్చివేయాలా అని బీజేపీ చూస్తోందని మంత్రి పేర్ని నాని ఆరోపించారు. ఇంత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేసారనది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Minister Perni Nani serious comments against BJP after cabinet meet became hot discussion in political circles. He says bjp leaders planning to distrub YCP govt in the state.