మొన్న పీడీ .. ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ : విజయవాడలో మరో కీచక తండ్రి ; ఏడాదిన్నరగా కన్నబిడ్డపై అత్యాచారం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వాళ్ళు అనామకులు కాదు. చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళు అంతకంటే కాదు. సమాజంలో తమకంటూ ఓ గుర్తింపు సంపాదించుకుని ఉత్తముల్లా చలామణి అవుతున్న వ్యక్తులు. కానీ కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి కన్న బిడ్డలను చెరుస్తున్న మానవ మృగాలుగా సభ్య సమాజాన్ని విస్మయానికి గురి చేస్తున్నారు. వీళ్లు తండ్రులేనా అన్న భావనను అందరికీ కలిగిస్తున్నారు.

వీడు ఓ తండ్రేనా .. ఐదేళ్ళ కూతురిపై కామ వాంఛ తీర్చుకున్న మానవ మృగం ; విజయవాడలో దారుణం

English summary

In krishna district vijayawada, a father allegedly raped his 13 years old daughter from one and half year came to light recently. The case of a father raped his five - year - old daughter while his wife was not at home has come to light recently. A 35-year-old resident of Vijayawada Ajit Singh Nagar area is a physiotherapist by profession has been sexually abusing his daughter since March last year.