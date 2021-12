Andhra Pradesh

విశాఖ నగర అందాల్లో మరో మరో అద్భుతం కనువిందు చేయనుంది. విశాఖపట్నంలో 'లండన్‌ ఐ' తరహాలో 125 మీటర్ల ఎత్తు ఉన్న మెగా వీల్‌ను బీచ్‌ రోడ్డులో నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. పర్యాటకశాఖ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నది. మొత్తం 15 ఎకరాల్లో రూ.250 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఈ మెగావీల్‌ ప్రపంచ మెగావీల్‌ టాప్‌-10లో ఒకటిగా నిలిచిపోనుంది. సముద్రం..కొండ గాలుల మధ్య విశాఖ అందాలను 360 డిగ్రీల కోణంలో 125 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి చూస్తూ.. రాత్రి డిన్నర్‌ చేస్తూ ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం త్వరలో రానుంది.

Another wonder of the city of Visakhapatnam is about to be discovered. In Visakhapatnam, the government is planning to build a 125 meter high mega wheel on the beach road similar to the London Eye.