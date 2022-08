Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ కేంద్రంగా ఏపీ, తెలంగాణ రాజ‌కీయాలు న‌డుస్తున్నాయి. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా జూనియ‌ర్ తో భేటీ అయిన త‌ర్వాత ఈరోజు వ‌ర‌కు ఎన్టీఆర్ పేరు విన‌ప‌డుతూనే ఉంది. వీరిద్ద‌రూ సోష‌ల్ మీడియాలో క‌లిశాం అని రాసుకొచ్చారు. రాజ‌కీయ ప్ర‌స్తావ‌న ఎక్క‌డా లేదు. కానీ బ‌య‌ట మాత్రం రాజ‌కీయంగా ఎంత ర‌గ‌డ జ‌ర‌గాలో అంత జ‌రుగుతూనే ఉంది. భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ జూనియ‌ర్‌ను త‌మ‌వాడుగా ప్ర‌చారం చేసుకుంటోంది. వైసీపీ త‌ర‌ఫున రంగంలోకి దిగిన కొడాలి నాని టీడీపీని జూనియర్ స్వాధీనం చేసుకుంటారని చెబుతున్నారు. తెలుగుదేశం మాత్రం గుంభ‌నంగా ఉంటోంది. ఇదీ ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితి.

English summary

AP and Telangana politics are running in the center of Junior NTR.After his meeting with Union Home Minister Amit Shah Jr., NTR's name continues to be heard till today.