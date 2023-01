జనసేనతో ఏపీ బీజేపీ పొత్తు కటీఫ్.. భీమవరంలో బీజేపీ సమావేశాల్లో కీలక నిర్ణయాలు?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయ సమీకరణాలు రోజుకో రకంగా మారుతున్నాయి. తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, టిడిపి అధినేత చంద్రబాబుకు సన్నిహితంగా ఉండడంతో జనసేన పార్టీతో పొత్తు తెంచుకోవాలని బిజెపి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది . ఢిల్లీలో బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వనప్పటికీ, ఏపీలో పొత్తులతో లాభం లేదని, జనసేనతో పొత్తు కటీఫ్ చేసుకోవాలని, సొంతంగా రాష్ట్రంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేసి, బలపడాలన్న భావనలో బిజెపి ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలోని ఏపీలో బిజెపి, జనసేన పొత్తు తెగ తెంపులు చేసుకోబోతున్నారని చర్చ జరుగుతుంది.

There is a lot of discussion that AP BJP will break the alliance with JanaSena. Talk is heard that important decisions will be taken in BJP meetings in Bhimavaram.