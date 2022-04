జగన్ కేబినెట్ రెడీ : బాలినేని అలక - సజ్జల బుజ్జగింపులు: ఖాయమైన వారి పేర్లు ఇవే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మరి కొద్ది గంటల్లో ఏపీ కొత్త కేబినెట్ కొలువు తీరనుంది. ఇప్పటికే 24 మంది మంత్రులు చేసిన రాజీనామాలను గవర్నర్ ఆమోదించారు. పది మంది తాజా మాజీ మంత్రులకు తిరిగి కేబినెట్ లో అవకాశం కల్పించారు. మరో 15 మంది కొత్త వారికి మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ కసరత్తు దాదాపు పూర్తయిందని తెలుస్తోంది. అయితే, జాబితా ప్రకటనకు ముందు ఇంకా మార్పులు - చేర్పుల దిశగా కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కొత్త మంత్రుల విషయంలో ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఖరారు చేసిన వారిలోనూ కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. తుది జాబితా ఆ సాయంత్రం 7 గంటలకు అధికారికంగా గవర్నర్ కు జాబితాను పంపనున్నారు.

English summary

Pressure is mounting on CM Jagan while finalising the cabinet list and there were last minute changes done