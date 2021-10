ROJA కి ఈ సారీ మంత్రి పదవి లేనట్లేనా - సీనియర్ల మంత్రాంగం: అక్కడే కాదు -మా స్థానాలు మా వాళ్లకే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ అధికార పార్టీలో కేబినెట్ విస్తరణ రాజకీయం ఊపందుకుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులను అందరినీ తప్పించటం ఖాయమని ..అంతా దాదాపుగా డిసైడ్ అయిపోయారు. కేబినెట్ ప్రక్షాళన ముహూర్తం లోగా ఏదైనా అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటే మినహా..అందరినీ తప్పించటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత కేబినెట్ లోని సీనియర్లను తప్పించి...వారి స్థానంలో పార్టీ కోసం పని చేసి మంత్రి పదవి దక్కని వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని జగన్ భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల టీం ఎంపిక లో జగన్ ఆచి తూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రాంతీయ -సామాజిక సమీకరణాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు.

English summary

If sources are to be believed, MLA Roja might not get the cabinet berth in the upcoming expansion as Peddi Reddy's brother will be induced from Chittoor district.