ఏపీ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో జగన్ మార్క్: కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు తర్వాత.. ముహూర్తం ఫిక్స్!!

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహుర్తం ఖరారు అయినట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణను ఏప్రిల్ 11వ తేదీన చేపట్టనున్నట్టు వైసిపి వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఏప్రిల్ 11వ తేదీన మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణకు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి ముహూర్తం ఖరారు చేసినట్లుగా సమాచారం. ఇక మంత్రివర్గంలో మార్పులకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఒక స్పష్టతకు వచ్చినట్టుగా సమాచారం. రానున్న భవిష్యత్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేర్పులు చేయనున్నట్టు తెలుస్తుంది.

There is a lot of hype in the YCP circles that the Andhra Pradesh state cabinet reshuffle will take place on April 11. Information that 90 percent of ministers are losing their positions.